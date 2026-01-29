coppia aggredita in casa dna incastra il rapinatore

La polizia ha finalmente identificato e condannato il rapinatore che nel 2015 assaltò una coppia nella loro casa a Rimini. Il sospetto è stato incastrato grazie a un’analisi del Dna che ha portato all’arresto e alla condanna a quattro anni di carcere. La vicenda, rimasta irrisolta per anni, ora si chiude con una sentenza definitiva.

Si è chiuso con una condanna a 4 anni di reclusione il cold case legato a una violenta rapina in abitazione avvenuta a Rimini nel 2015, rimasto irrisolto per anni e riaperto grazie agli sviluppi delle analisi del Dna. La svolta decisiva è arrivata dall’esito di un confronto genetico che ha consentito di attribuire a un uomo già arrestato per altri reati il profilo biologico repertato all’epoca dell’aggressione ai danni di una coppia di anziani riminesi. Secondo la ricostruzione, quella notte due malviventi, un uomo e una donna, entrarono all’interno dell’abitazione con l’intento di svaligiarla. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

A Garlasco, nuova perizia sulla scena dell'omicidio di Chiara Poggi evidenzia che l'aggressione sarebbe avvenuta in cucina, non nell'ingresso, e che il DNA di Stasi è stato trovato sull'Estathé nel cestino.

