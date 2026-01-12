Il caso Termini torna in prefettura vertice sicurezza per una nuova stretta nella ' zona rossa'
Il caso Termini torna in prefettura, con un vertice sulla sicurezza per valutare possibili misure di rafforzamento nella zona rossa. La recente escalation di violenza nei pressi della stazione ferroviaria di Roma ha riacceso l’attenzione delle autorità, che si confrontano per individuare strategie volte a garantire maggiore tutela e ordine pubblico nell’area.
La doppia violenza attorno alla stazione Termini ha riportato l'area dello scalo ferroviario di Roma all'attenzione massima della prefettura. Per oggi era già in programma un comitato per l'ordine e la sicurezza a palazzo Valentini e tra i temi toccati ci sarà anche quello del rafforzamento dei.
Due episodi sostanzialmente consecutivi alla Stazione Termini di #Roma: il branco che accerchia, poi massacra a calci e pugni. La vittima un 57enne ridotto in fin di vita e subito dopo un rider x.com
