A Bergamo, una donna di 26 anni è stata sequestrata e violentata per diverse ore dopo aver rifiutato di assumere droga. Un uomo di 43 anni, trovato in possesso di cocaina, hashish e denaro, è stato arrestato. La giovane è riuscita a chiedere aiuto, mentre le autorità sono intervenute per fermare l’aggressore.

Una notte di violenza brutale, iniziata con un rifiuto e finita in un incubo durato ore. Una ragazza di 26 anni è stata colpita con una spranga di ferro, trascinata in bagno e costretta a subire ripetute violenze sessuali sotto minaccia di morte. È accaduto a Bottanuco, provincia di Bergamo, tra il 26 e il 27 febbraio. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la giovane era stata accompagnata nell’abitazione dell’uomo da un conoscente. Quando ha rifiutato di consumare droga e di assecondare le richieste del 43enne, la situazione è precipitata. L’uomo l’avrebbe colpita violentemente al fianco facendole perdere i sensi, per poi abusare di lei più volte. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Bergamo, rifiuta la droga e viene colpita con una spranga: 26enne sequestrata e violentata per ore

