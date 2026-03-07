Bergamo 26enne colpita con una spranga e violentata per ore

Una giovane di 26 anni è stata aggredita con una spranga e sottoposta a violenza sessuale per diverse ore a Bottanuco, in provincia di Bergamo. L’episodio si è verificato nel pomeriggio e ha coinvolto un uomo che ha agito contro di lei, lasciando la vittima in uno stato di choc. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto e hanno avviato le verifiche necessarie.

(Adnkronos) – Colpita con una spranga e violentata per ore. E' l'incubo vissuto da una giovane di 26 anni a Bottanuco, in provincia di Bergamo. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo, a seguito dell’arresto in flagranza operato dai carabinieri di Osio Sotto, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un marocchino 43enne, ritenuto responsabile di violenza sessuale e di detenzione di un consistente quantitativo di stupefacenti, già in un passato recente protagonista di un fatto analogo. La vicenda ha avuto inizio nella notte tra il 26 e il 27 febbraio 2026. La vittima, una giovane donna di 26 anni, è stata condotta presso l'abitazione dell'indagato a Bottanuco da un conoscente. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Diciottenne picchiata e violentata in una stazione nel Milanese: 26enne condannato a 12 anni di carcereIl 26enne Harouna Sangare è stato condannato a 12 anni di carcere per violenza sessuale e lesioni ai danni di una 18enne milanese.

Colpisce una 26enne con una sciabola e la violenta per ore: 43enne arrestato a BottanucoBergamo, 7 mazro 2026 – A seguito dell'arresto in flagranza da parte dei carabinieri di Osio Sotto, il Giudice per le Indagini Preliminari del...

