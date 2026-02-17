Italrugby convocati per Francia-Italia nel Sei Nazioni 2026 | la lista di Quesada

Il tecnico della Nazionale di rugby, Kieran Quesada, ha scelto i giocatori chiamati per la sfida contro la Francia nel Sei Nazioni 2026, dopo aver deciso di puntare su alcuni giovani emergenti. La partita si svolgerà domenica 22 febbraio alle ore 16 e rappresenta una tappa importante nel percorso degli Azzurri in questo torneo.

Ufficializzata la lista degli Azzurri per la terza giornata del Guinness Sei Nazioni 2026. Francia-Italia si gioca domenica 22 febbraio alle 16.10 alla Decathlon Arena Stade Pierre Mauroy, in diretta su Sky Sport Arena e in chiaro su TV8. Il Commissario Tecnico Gonzalo Quesada ha diramato l’elenco degli atleti convocati per il raduno in vista di Francia-Italia, sfida valida per la terza giornata del Guinness Sei Nazioni 2026. La partita è in programma domenica 22 febbraio alle ore 16.10 a Lille, alla Decathlon Arena Stade Pierre Mauroy. Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Arena e in chiaro su TV8.🔗 Leggi su Sportface.it

Il ct dell’Italia annuncia la lista dei convocati per le prime tre partite del Sei Nazioni, con Scozia all’Olimpico il 7 febbraio.

Il Sei Nazioni rappresenta uno dei tornei più storici e coinvolgenti nel rugby internazionale, capace di suscitare grandi emozioni.

CONVOCATI ITALIA: Le mie PREDIZIONI per il Sei Nazioni 2026

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.