Italrugby per l' impresa Quesada | Sentiamo la tensione con l' Inghilterra faremo una gran partita

Il team di rugby italiano si prepara alla sfida contro l'Inghilterra nel Sei Nazioni, con il ct che ha dichiarato di sentire la tensione e di aspettarsi una partita importante. L’obiettivo è ottenere il primo risultato positivo contro questa avversaria, l’unica nel torneo che non è ancora stata sconfitta dagli azzurri. La squadra si sta concentrando per affrontare questa sfida decisiva.

È una Nazionale che “inizia a sentire lo stress, la tensione” in vista della sfida di sabato (alle 17.40) con l’Inghilterra, per la quarta giornata del Sei Nazioni. Il c.t. azzurro Gonzalo Quesada sembra voler dire con queste parole che si sente profumo d’impresa? Chissà. Fatto sta che mai come questa volta l’Italia sembra poter ambire davvero alla vittoria contro l’unico avversario mai battuto nel Sei Nazioni. “Siamo una squadra in crescita, sono fiducioso, i ragazzi sono pronti e sono certo faremo una bella partita”, dice comunque Quesada. Che nel XV per la sfida dell’Olimpico ha varato tre cambi rispetto alla sconfitta di Lilla con... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

