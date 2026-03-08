‘Quelle foto erano false’ | Gabriel Garko torna sulle polemiche sui ritocchi a Verissimo

Gabriel Garko è stato ospite a Verissimo, dove ha affrontato le polemiche sulle foto ritoccate e ha parlato del suo matrimonio con Giorgio, mantenuto segreto per due anni. Durante l'intervista, ha spiegato che alcune immagini pubblicate erano false e ha confermato di essere sposato con Giorgio, senza fornire ulteriori dettagli sul motivo della privacy.

Gabriel Garko sposato con Giorgio: perché il matrimonio è rimasto segreto?. Ospite nel salotto televisivo di Verissimo, Gabriel Garko è tornato a parlare delle matrimonio con Giorgio, mantenuto volutamente lontano dai riflettori per ben due anni. Una scelta precisa, quasi una prova personale per l'ex modello diventato uno dei volti più popolari della fiction italiana. «Ho mantenuto il matrimonio segreto per due anni. Era una sfida che volevo affrontare», ha spiegato. L'obiettivo era semplice e allo stesso tempo complesso per un personaggio pubblico: riuscire ad avere una vita privata autentica. «Volevo dimostrare a me stesso che potevo vivere qualcosa solo per me». Gabriel Garko racconta il suo matrimonio a Verissimo