Gabriel Garko | Mi sono sposato La rivelazione a Verissimo

Gabriel Garko ha annunciato pubblicamente il suo matrimonio durante l’intervista a Verissimo, confermando di aver celebrato il suo matrimonio con il suo compagno, con cui è legato da quattro anni. La notizia rappresenta un momento importante nella sua vita privata, condiviso con il pubblico e i fan. L’annuncio si inserisce nel contesto di una lunga relazione e di un percorso personale che Garko ha deciso di rendere pubblico.

(Adnkronos) – "Mi sono sposato". Così Gabriel Garko, ospite oggi domenica 25 gennaio a Verissimo, ha annunciato di aver fatto il grande passo insieme al suo storico compagno, a cui è legato ormai da quattro anni. "Sono sereno, sto bene e ho trovato il mio equilibrio", ha esordito l'attore. Poi, alla domanda di Silvia Toffanin sull'intenzione di sposarsi in futuro, l'attore ha rivelato: "Mi sono sposato due anni fa. La mia vita privata voglio che rimanga riservata, le storie vere le ho sempre volute tenere per me". Garko ha raccontato di aver organizzato un matrimonio in segreto: "Ho organizzato tutto affinché non uscisse la notizia, è successo il 2 dicembre, non l'ho detto a nessuno.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Verissimo, gli ospiti del 24 e 25 gennaio da Claudia Pandolfi a Gabriel GarkoGli ospiti del 24 e 25 gennaio nel programma di Silvia Toffanin includono Claudia Pandolfi, Gabriel Garko, Anna Valle, Alessandra Martines, Filippo Magnini e Giorgia Palmas.

Weekend a Verissimo: Anna Valle, Gabriel Garko e tutti gli ospiti del 24-25 gennaioIl fine settimana del 24-25 gennaio torna Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Gabriel Garko torna a parlare del coming out: Mi sono liberato da un peso, sto con una persona da 4 anni; Gabriel Garko: Con il coming out mi sono liberato, oggi convivo con il mio compagno. Le scene di sesso? Noiose, sto sempre con il...; Gabriel Garko: Il coming out? Mi hanno detto che li ho presi in giro; Gabriel Garko e l'amore: Sto con una persona da quattro anni, non è dell’ambiente. Viviamo insieme.

Gabriel Garko rivela il matrimonio segreto: «Due anni fa mi sono sposato con Giorgio. Non l'abbiamo detto a nessuno, eravamo solo noi in comune»Gabriel Garko è tornato nel salottino di Silvia Toffanin per presentare il film Colpa dei sensi, che lo vede protagonista insieme a Anna Safroncik. Ma ... leggo.it

Gabriel Garko fidanzato da 4 anni, poi parla del coming out in TV: Non ho preso in giro nessuno, ecco perché ho deciso di farloGabriel Garko debutta su Canale 5 con la nuova serie Colpa dei sensi e, in un’intervista, ripercorre il suo coming out, la relazione con Manuela Arcuri e la vita privata lontana dai riflettori: fida ... gay.it

Una delle coppie più amate della tv Gabriel Garko e Anna Safroncik sono pronti a raccontarci alcuni retroscena della nuova serie #ColpaDeiSensi, oggi alle 15.30 a #Verissimo! - facebook.com facebook

Gabriel Garko: “Che noia le scene di sesso. Mi imbarazzo davanti alla troupe” x.com