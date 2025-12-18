Premiate 7 attività storiche pescaresi iscritte alla Confcommercio dal 1945 FOTO

Martedì 16 dicembre, la Confcommercio Pescara ha celebrato il suo ottantennale con un evento speciale dedicato a “Storie di Fedeltà Associativa”. Durante la serata, sono state premiate sette attività storiche della città, tutte iscritte alla Confcommercio dal 1945. Un momento di riconoscimento e valorizzazione del legame duraturo tra le imprese e l’associazione, testimonianza di tradizione e continuità nel tempo.

© Ilpescara.it - Premiate 7 attività storiche pescaresi iscritte alla Confcommercio dal 1945 [FOTO] Si è tenuto nella serata di martedì 16 dicembre l'evento celebrativo dell'ottantennale della Confcommercio Pescara contrassegnato dal tema "Storie di Fedeltà Associativa" nel corso del quale sono state premiate sette attività storiche associate dal 1945. L'evento, al quale hanno partecipato tutti.

