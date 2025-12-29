Imprese storiche quattro eccellenze sfidano il tempo | premiate le attività con oltre un secolo di vita

La Camera di Commercio ha riconosciuto quattro imprese storiche tra Forlì e zone limitrofe, che hanno raggiunto e superato il secolo di attività. Queste aziende rappresentano eccellenze della tradizione imprenditoriale locale, testimonianza di continuità e resilienza nel tempo. Il premio sottolinea l'importanza di preservare e valorizzare queste realtà che, con dedizione e costanza, contribuiscono al tessuto economico e culturale della comunità.

Un secolo di lavoro sulle spalle e non sentirlo: la Camera di Commercio ha premiato quattro attività storiche tra Forlì e dintorni che hanno superato il traguardo dei cent'anni. Ecco le storie di chi, tra tradizione e resilienza, è diventato un vero punto di riferimento per il territorio.

