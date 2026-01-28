Tonnellate di tabacco e milioni di pacchetti contraffatti | colpo durissimo al contrabbando di sigarette

La polizia ha smantellato un grosso traffico di sigarette contraffatte. Durante l’operazione sono state sequestrate oltre sette tonnellate di tabacco grezzo e più di 2.6 mila pacchetti di sigarette vuote con marchi falsificati. I controlli hanno portato alla confisca di 2,7 milioni di pacchetti pronti per essere venduti illegalmente. Gli agenti hanno arrestato alcuni trafficanti e messo sotto sequestro l’intera merce, che avrebbe alimentato un mercato nero già molto attivo.

Protagonisti i finanzieri di Trento, al centro di un'operazione sviluppatasi tra la nostra provincia e quella di Monza Brianza. Sul mercato nero questi prodotti avrebbero fruttato 9 milioni di euro Oltre sette tonnellate (poco più di 7.200 chili per la precisione) di tabacco grezzo, 2.600 sigarette sfuse e la cifra monstre di 2,7 milioni di pacchetti di sigarette – questi vuoti – con sopra il logo contraffatto di una celebre multinazionale del settore del tabacco. È il colpo messo a segno nelle scorse ore dalla guardia di finanza di Trento, sia nella nostra provincia che in quella di Monza Brianza; una vera e propria stangata al contrabbando di sigarette.

