È prevista oggi una chiamata da parte della numero 1 della Commissione Europea Von Der Leyen, con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il presidente Usa Donald Trump e altri leader dell'Ue. Domenica 28 dicembre è infatti previsto un incontro a Mar-a-Lago, la tenuta del tycoon, per continuare i negoziati sull'accordo con la Russia. La base di partenza è l'ultimo round di colloqui tra Stati Uniti e Ucraina che ha prodotto un piano in 20 punti, che è stato inviato a Mosca. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ucraina, oggi la call tra von der Leyen e altri leader Ue con Zelensky e Trump

