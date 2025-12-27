Ucraina oggi la call tra von der Leyen e altri leader Ue con Zelensky e Trump
È prevista oggi una chiamata da parte della numero 1 della Commissione Europea Von Der Leyen, con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il presidente Usa Donald Trump e altri leader dell'Ue. Domenica 28 dicembre è infatti previsto un incontro a Mar-a-Lago, la tenuta del tycoon, per continuare i negoziati sull'accordo con la Russia. La base di partenza è l'ultimo round di colloqui tra Stati Uniti e Ucraina che ha prodotto un piano in 20 punti, che è stato inviato a Mosca. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: L’Ue al lavoro su un piano per Kiev alternativo a quello di Trump. Von der Leyen: «Niente sull’Ucraina senza l’Ucraina»
Leggi anche: Zelensky sente von der Leyen: "Pieno coordinamento con Commissione Ue"
UCRAINA | Il Papa: "Chi crede alla pace oggi è ridicolizzato ed espulso dal discorso pubblico. Persino viene accusato di favorire avversari e nemici" #ANSA - facebook.com facebook
