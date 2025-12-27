Ucraina oggi la call tra von der Leyen e altri leader Ue con Zelensky e Trump

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È prevista oggi una chiamata da parte della numero 1 della Commissione Europea Von Der Leyen, con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il presidente Usa Donald Trump e altri leader dell'Ue. Domenica 28 dicembre è infatti previsto un incontro a Mar-a-Lago, la tenuta del tycoon, per continuare i negoziati sull'accordo con la Russia. La base di partenza è l'ultimo round di colloqui tra Stati Uniti e Ucraina che ha prodotto un piano in 20 punti, che è stato inviato a Mosca. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

ucraina oggi la call tra von der leyen e altri leader ue con zelensky e trump

© Ilgiornale.it - Ucraina, oggi la call tra von der Leyen e altri leader Ue con Zelensky e Trump

Leggi anche: L’Ue al lavoro su un piano per Kiev alternativo a quello di Trump. Von der Leyen: «Niente sull’Ucraina senza l’Ucraina»

Leggi anche: Zelensky sente von der Leyen: "Pieno coordinamento con Commissione Ue"

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Von der Leyen, leader europei oggi in call con Zelensky e Trump. Attacchi missilistici a Kiev - Aggiornamento del 27 Dicembre delle ore 07:43; Guerra Ucraina - Russia, le news. Notte di fuoco su Kiev. Oggi Trump e Zelensky in call con Von der Leyen e i leader Ue; Guerra Ucraina Russia, Zelensky domani da Trump, Mosca: “Accordo vicino”. LIVE; Pioggia di missili su Kiev alla vigilia dell’incontro Trump-Zelensky, lanciati anche Kinzhal.

ucraina oggi call vonUcraina, oggi la call tra von der Leyen e altri leader UE con Zelensky e Trump - È prevista oggi una chiamata da parte della numero 1 della Commissione Europea Von Der Leyen, con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il presidente Usa Donald Trump e altri leader dell'Ue. msn.com

ucraina oggi call vonNotte di bombardamenti e feriti a Kiev. Oggi von der Leyen e i leader europei in call con Zelensky e Trump - Allarme aereo in tutta l'Ucraina, lanciati sulla capitale i missili ipersonici Kinzhal. ansa.it

ucraina oggi call vonGuerra in Ucraina, bombardamento notturno su Kiev: la capitale colpita anche con i missili ipersonici Kinzhal - La Russia, secondo il Kyiv Independent, ha lanciato sulla capitale ucraina diversi missili ipersonici Kinzhal, quattro missili balistici Iskander e un gruppo di missili da crociera Kalibr, ... leggo.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.