Giardini Naxos i giudici respingono il ricorso | decade il sindaco Giorgio Stracuzzi
La corte d'Appello ha respinto il ricorso di Giorgio Stracuzzi, confermando la sua decadenza da sindaco di Giardini Naxos. La decisione pone fine a una vicenda iniziata quasi due anni fa, quando il tribunale di Messina aveva annullato l’ordinanza di primo grado che aveva dichiarato la decadenza del primo cittadino. La sentenza definisce definitivamente la posizione di Stracuzzi nell’ambito dell’amministrazione comunale.
Ricorso respinto decadenza da sindaco all'orizzonte. Questo il verdetto della corte d'Appello su Giorgio Stracuzzi che quasi due anni fa si era opposto all'annullamento dell’ordinanza di primo grado emessa dal tribunale di Messina con la quale era già stata dichiarata la sua decadenza da sindaco. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
