Giardini Naxos i giudici respingono il ricorso | decade il sindaco Giorgio Stracuzzi

La corte d'Appello ha respinto il ricorso di Giorgio Stracuzzi, confermando la sua decadenza da sindaco di Giardini Naxos. La decisione pone fine a una vicenda iniziata quasi due anni fa, quando il tribunale di Messina aveva annullato l’ordinanza di primo grado che aveva dichiarato la decadenza del primo cittadino. La sentenza definisce definitivamente la posizione di Stracuzzi nell’ambito dell’amministrazione comunale.

Spazio Notizia Sicilia. . Giardini Naxos: al via l'iter del piano urbanistico generale. Un momento importantissimo per determinare uno sviluppo sostenibile della cittadina: adesso i privati possono presentare le proprie osservazioni - facebook.com facebook

