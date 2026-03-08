Psicologo a Bonn La Germania è un Paese per famiglie Qui abbiamo 14 mesi di congedo da dividerci

Un psicologo di Bonn, di nome Mattia Garau, ha 44 anni e da quasi dieci risiede in Germania occidentale. In un’intervista ha affermato che la Germania è un Paese per famiglie, offrendo 14 mesi di congedo da condividere. Ha aggiunto di non essere un classico “cervello in fuga” e ha dichiarato che non pensa di tornare in Italia.

“Forse non sono un canonico cervello in fuga, ma in Italia non penso di tornare”. Mattia Garau ha 44 anni e da quasi dieci vive a Bonn, nella Germania occidentale. A portarlo lontano da Villa Bartolomea, il comune in provincia di Verona dove è nato, è stato prima di tutto l’amore. “Mia moglie è tedesca, e nel 2016, dopo una storia a distanza, ho deciso di trasferirmi da lei. All’inizio l’ho presa come una lunga vacanza, sono psicologo e potevo continuare a lavorare online – racconta a ilfattoquotidiano.it – ma piano piano ho deciso di rimanere, per quanto appena arrivato non parlassi neanche una parola di tedesco”. Per impararlo Mattia si... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

