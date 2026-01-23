Da mesi, 31 famiglie di Marliana sono senza riscaldamento a causa di un guasto all’impianto di teleriscaldamento, l’unico servizio di riscaldamento nel paese. La situazione persiste nonostante i tentativi di riparazione, lasciando molte abitazioni al freddo. La problematica evidenzia le difficoltà di un sistema centralizzato e la necessità di interventi urgenti per garantire una soluzione stabile e duratura.

Montecatini, 23 gennaio 2026 – Sono 31 le famiglie coinvolte dal guasto del teleriscaldaldamento di Marliana. Oltre al Comune e a queste abitazioni, anche la farmacia ha subito conseguenze ed è fuori servizio da un anno. Si salva la scuola dell’infanzia e primaria, che ha anche un impianto autonomo. “Il problema – dice il primo cittadino Federico Bruschi – è legato alle perdite che non consentono di portare pressione. Abbiamo affidato alla Geo Clima la manutenzione, riparazione e conduzione della caldaia. A un’altra ditta abbiamo chiesto un preventivo per sistemare la rete per le perdite. Purtroppo è oneroso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le 31 famiglie al freddo da mesi. Un solo impianto per tutto il paese: “Ma il teleriscaldamento è bloccato”

Le 31 famiglie al freddo da mesi. Un solo impianto per tutto il paese: Ma il teleriscaldamento è bloccato

