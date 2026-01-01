Il match tra Rayo Vallecano e Getafe, valido per la diciottesima giornata della Liga, si terrà venerdì. Questa sfida tra due squadre del Madrid si presenta con un pronostico complesso, poiché l’over non è facilmente prevedibile. In questa analisi, esamineremo le formazioni, le statistiche e le tendenze recenti per offrire una panoramica obiettiva e dettagliata sulla partita.

Rayo Vallecano-Getafe è una gara della diciottesima giornata della Liga e si gioca venerdì: dove vederla, formazioni, pronostico Quando si affrontano queste due squadre l’over è un miraggio. E non crediamo che la situazione possa cambiare visto il momento di entrambe e la posizione di classifica. Gli ultimi risultati negativi hanno complicato le cose e quindi la tensione, in questo primo match del 2026, sarà alle stelle. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Il Getafe è avanti di due punti rispetto al Rayo Vallecano. Quindi i padroni di casa sognano il sorpasso prendendosi questa affermazione che potrebbe arrivare magari come successo nell’ultimo scontro diretto in casa, vinto uno a zero. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Rayo Vallecano-Getafe: l’over è un miraggio

Leggi anche: Rayo Vallecano-Getafe (venerdì 02 gennaio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. La Liga riparte da Vallecas

Leggi anche: Pronostico Rayo Vallecano-Betis: ancora imbattuti in trasferta

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Pronostico Rayo Vallecano - Getafe - LaLiga; Pronostico Rayo Vallecano - Getafe: 2 Gennaio 2026 ??; Pronostico Rayo Vallecano - Getafe - Quote & Statistiche - 2 gennaio 2026, LaLiga, Spagna; Rayo Vallecano - Getafe CF Pronostico e confronto quote 02.01.2026.

Pronostico Rayo Vallecano-Getafe: l’over è un miraggio - Getafe è una gara della diciottesima giornata della Liga e si gioca venerdì: dove vederla, formazioni, pronostico ... ilveggente.it