Pronostico Rayo Vallecano-Getafe | l’over è un miraggio
Il match tra Rayo Vallecano e Getafe, valido per la diciottesima giornata della Liga, si terrà venerdì. Questa sfida tra due squadre del Madrid si presenta con un pronostico complesso, poiché l’over non è facilmente prevedibile. In questa analisi, esamineremo le formazioni, le statistiche e le tendenze recenti per offrire una panoramica obiettiva e dettagliata sulla partita.
Rayo Vallecano-Getafe è una gara della diciottesima giornata della Liga e si gioca venerdì: dove vederla, formazioni, pronostico Quando si affrontano queste due squadre l’over è un miraggio. E non crediamo che la situazione possa cambiare visto il momento di entrambe e la posizione di classifica. Gli ultimi risultati negativi hanno complicato le cose e quindi la tensione, in questo primo match del 2026, sarà alle stelle. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Il Getafe è avanti di due punti rispetto al Rayo Vallecano. Quindi i padroni di casa sognano il sorpasso prendendosi questa affermazione che potrebbe arrivare magari come successo nell’ultimo scontro diretto in casa, vinto uno a zero. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Leggi anche: Rayo Vallecano-Getafe (venerdì 02 gennaio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. La Liga riparte da Vallecas
Leggi anche: Pronostico Rayo Vallecano-Betis: ancora imbattuti in trasferta
Pronostico Rayo Vallecano - Getafe - LaLiga; Pronostico Rayo Vallecano - Getafe: 2 Gennaio 2026 ??; Pronostico Rayo Vallecano - Getafe - Quote & Statistiche - 2 gennaio 2026, LaLiga, Spagna; Rayo Vallecano - Getafe CF Pronostico e confronto quote 02.01.2026.
Pronostico Rayo Vallecano-Getafe: l’over è un miraggio - Getafe è una gara della diciottesima giornata della Liga e si gioca venerdì: dove vederla, formazioni, pronostico ... ilveggente.it
Rayo Vallecano - Getafe | Que el año nuevo acabe con la sequía: previa, análisis, pronóstico y predicción - El primer partido del año en España enfrenta a dos de los equipos con peor promedio goleador de los últimos mes ... msn.com
Getafe quiere romper su racha negativa y ganar frente a Rayo Vallecano - A partir de las 17:00 horas el próximo viernes 2 de enero, Getafe visita a Rayo Vallecano en el Estadio de Vallecas, por el duelo correspondiente a la fecha 18 de la Liga. t13.cl
Si concretizza la finale più prevedibile: i primi due del seeding rispettano il pronostico. Tien supera Basavareddy e raggiunge Blockx nell’atto conclusivo - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.