Pronostico Rayo Vallecano-Drita | basta solo la vittoria

La sfida tra Rayo Vallecano e Drita si disputa giovedì alle 21:00 nell'ambito della sesta giornata della Conference League. Un incontro decisivo per entrambe le squadre, con il Rayo che cerca la vittoria per mantenere vive le speranze di qualificazione. Di seguito, analisi delle probabili formazioni e il pronostico della partita.

Rayo Vallecano-Drita è una partita della sesta giornata della League Phase di Conference League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Si assicurerà un posto tra le primo otto di Conference League, e quindi senza passare dai playoff, con una vittoria il Rayo Vallecano. E siccome il cammino interno in Europa è molto importante, allora di dubbi ce ne stanno davvero pochi. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Gli spagnoli infatti sono una squadra che in casa in 9 partite di Conference disputate, non ha mai perso: 8 vittorie e un pareggio il computo totale. Ilveggente.it

