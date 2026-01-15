L’Atalanta cerca di consolidare la propria posizione in campionato affrontando il Pisa alla Cetilar Arena di Pisa. La partita, in programma domani 16 gennaio alle ore 20, rappresenta un’occasione importante per mantenere la continuità di risultati e proseguire nel percorso stagionale. La squadra bergamasca si prepara con attenzione, determinata a ottenere un risultato positivo in una sfida che si preannuncia equilibrata.

Bergamo, 15 gennaio 2026 – Missione continuità per l’ Atalanta, che sarà impegnata alla Cetilar Arena di Pisa, domani 16 gennaio alle ore 20.45, nell’anticipo della seconda giornata del girone di ritorno. Nerazzurri toscani ultimi con 13 punti, nerazzurri bergamaschi settimi a 31 e con il vento in poppa dopo tre vittorie consecutive in questo inizio di 2026 arrivate contro Roma, Bologna e Torino. Tutte peraltro senza subire gol. L’Atalanta va in cerca della quarta vittoria consecutiva (finora con mister Raffaele Palladino sei gare vinte su nove in un mese e mezzo in campionato) ed è intenzionata a proseguire nel suo filotto positivo per risalire in classifica approfittando di un calendario favorevole. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Atalanta a caccia di continuità: col Pisa un’occasione da non sprecare

