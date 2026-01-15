Atalanta a caccia di continuità | col Pisa un’occasione da non sprecare

Da sport.quotidiano.net 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Atalanta cerca di consolidare la propria posizione in campionato affrontando il Pisa alla Cetilar Arena di Pisa. La partita, in programma domani 16 gennaio alle ore 20, rappresenta un’occasione importante per mantenere la continuità di risultati e proseguire nel percorso stagionale. La squadra bergamasca si prepara con attenzione, determinata a ottenere un risultato positivo in una sfida che si preannuncia equilibrata.

Bergamo, 15 gennaio 2026 – Missione continuità per l’ Atalanta, che sarà impegnata alla Cetilar Arena di Pisa, domani 16 gennaio alle ore 20.45, nell’anticipo della seconda giornata del girone di ritorno. Nerazzurri toscani ultimi con 13 punti, nerazzurri bergamaschi settimi a 31 e con il vento in poppa dopo tre vittorie consecutive in questo inizio di 2026 arrivate contro Roma, Bologna e Torino. Tutte peraltro senza subire gol. L’Atalanta va in cerca della quarta vittoria consecutiva (finora con mister Raffaele   Palladino sei gare vinte su nove in un mese e mezzo in campionato) ed è intenzionata a proseguire nel suo filotto positivo per risalire in classifica approfittando di un calendario favorevole. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

atalanta a caccia di continuit224 col pisa un8217occasione da non sprecare

© Sport.quotidiano.net - Atalanta a caccia di continuità: col Pisa un’occasione da non sprecare

Leggi anche: Luis Henrique, ultima chiamata per l’occasione da non sprecare a Pisa! La situazione del brasiliano

Leggi anche: Nessun acquirente per il Miramare, La Strada festeggia per l’asta deserta: "Occasione da non sprecare"

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

atalanta caccia continuit224 pisaAtalanta a caccia di continuità: col Pisa un’occasione da non sprecare - Venerdì sera i bergamaschi cercano la quarta vittoria consecutiva sul campo dell’ultima in classifica. sport.quotidiano.net

atalanta caccia continuit224 pisaArriva l’Atalanta, Pisa a caccia di punti. Tra assenze e certezze, il rebus del Gila - Emergenza e attesa: l’ambiente nerazzurro attende con trepidazione la sfida di domani sera, che potrebbe assumere i contorni di un nuovo percorso all’interno del lungo tragitto in campionato. msn.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.