Nessun acquirente per il Miramare La Strada festeggia per l’asta deserta | Occasione da non sprecare

L'hotel Miramare di Reggio Calabria, situato sul lungomare Falcomatà, è stato un punto di riferimento della città per molti anni. Recentemente, l’immobile è stato messo all’asta senza esiti di vendita, portando a una situazione di inattività. La Strada, associazione locale, invita alla riflessione sull’opportunità di recupero di questa struttura, considerandola un’occasione da non perdere per valorizzare il patrimonio storico e urbano di Reggio Calabria.

L’hotel Miramare di Reggio Calabria, storico edificio sul lungomare Falcomatà, è stato per decenni un simbolo della città e della sua ospitalità. Dopo anni di difficoltà e gestioni complesse, il Comune ha tentato di venderlo tramite aste pubbliche, ma anche la seconda gara è andata deserta. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Leggi anche: Luis Henrique, ultima chiamata per l’occasione da non sprecare a Pisa! La situazione del brasiliano Leggi anche: Palestra, l’asta va deserta. Prorogata la concessione La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Nessun acquirente per il Miramare, La Strada festeggia per l’asta deserta: "Occasione da non sprecare" - Il fallimento della vendita dello storico hotel conferma l’assenza di una strategia pubblica e rilancia la necessità di una gestione collettiva dei beni comuni ... reggiotoday.it

Per progetto mai nato, si vendono questi solidi stativi per casse acustiche, mai utilizzati. Nessun graffio. Ritiro a mano città di Latina o spedizione a carico acquirente. - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.