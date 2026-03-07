Pronostico e quote Ugo Humbert – Alex Michelsen Indian Wells 08-03-2026

Ugo Humbert e Alex Michelsen scenderanno in campo sul campo numero 4 di Indian Wells tra la notte di sabato e domenica in Italia. La partita è inserita nel programma ufficiale del torneo e rappresenta l'ultimo incontro della giornata su quella superficie. Entrambi i giocatori sono pronti a sfidarsi, con orari e dettagli ancora da definire.

Ugo Humbert e Alex Michelsen chiuderanno il programma sul campo numero 4 nella notte italiana tra sabato e domenica. Il giovane americano si è dimostrato solido assicurandosi una comoda vittoria su Daniel Merida Aguilar nel primo turno, concedendo una sola palla break all'avversario. Qui però l'asticella si alza perché il più esperto francese adesso sembra.