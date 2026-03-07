Calcio Serie C La Pianese punta il Pineto Balde | Partita complicata

La Pianese si prepara a sfidare il Pineto domani al Comunale in una partita cruciale. La squadra toscana, attualmente sopra di due posizioni rispetto agli avversari, punta a conquistare i tre punti per superare il rivale in classifica. Balde, giocatore della Pianese, ha commentato che si aspetta una gara difficile. La sfida rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre.

E’ chiamata a un ultimo sforzo la Pianese che domani, al Comunale, ospiterà il Pineto, sopra di due gradini alle zebrette: obiettivo sorpasso. "Affronteremo un avversario tosto – dice il centrocampista, Mamadou Pathe Balde (nella foto) –, una squadra che pressa molto e cerca sempre di farti giocare male. Noi cercheremo di interpretare la partita come abbiamo fatto finora. Sarà sicuramente una gara dura: gli abruzzesi sono settimi non per caso". La squadra di Birindelli è reduce da cinque risultati utili consecutivi, ultimi i pareggi con Bra e Ravenna. "Ci dispiace per i punti lasciati a Sestri Levante – afferma il bianconero –, perché era una partita alla nostra portata: l’avevamo indirizzata e interpretata bene. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Calcio serie C, Perugia - Pineto 0-0: la diretta della partitaInizia ora il matchOre 17:36 - le due squadre hanno fatto ora il loro ingresso in campo.

Calcio serie C, Perugia - Pineto: la diretta della partitaLe formazioni ufficialiPERUGIA (4-3-1-2): Gemello, Tozzuolo, Angella, Stramaccioni, Dell’Orco; Megelaitis, Ladinetti, Tumbarello; Verre; Montevago,...

