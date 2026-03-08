Progetto Ossigeno piantumanti 100 nuovi alberi

Il Comune di Cisterna ha avviato il progetto “Ossigeno” e ha piantato 100 alberi in due aree verdi della città. L’intervento riguarda due zone specifiche, dove sono stati messi a dimora i nuovi alberi. L’iniziativa si inserisce in un piano di interventi pubblici dedicati alla riqualificazione degli spazi verdi cittadini. La piantumazione è stata completata recentemente.

Grazie al progetto “Ossigeno” il Comune di Cisterna ha piantumato 100 nuovi alberi in due distinte aree verdi. È stato portato a termine la settimana scorsa il progetto con cui la Regione Lazio, accogliendo la manifestazione di interesse dell’Amministrazione Comunale di Cisterna, ha provveduto a piantumare alberi ed essenze arboree in due delle aree verdi esistenti: piazza Caduti di Nassiriya in località Cerciabella, e via Einaudi, la strada che conduce al polo tecnico “Ramadù”. Nel dettaglio, a piazza Caduti di Nassirya in località Cerciabella, in un'area individuata come verde pubblico ubicata nei pressi dell’erigendo asilo nido sono stati collocati 70 tra alberi e arbusti mentre in via Einaudi ci sono 39 nuovi alberi, a ridosso del nuovo parco pubblico in fase di realizzazione. 🔗 Leggi su Latinatoday.it La Befana porta radici e futuro: 100 nuovi alberi per i nati del 2024La calza della Befana quest’anno ha portato un dono speciale, destinato a durare nel tempo. Leggi anche: Dopo i pini crollati ai Fori imperiali nuovi controlli sugli alberi. Ci saranno nuovi abbattimenti Contenuti utili per approfondire Progetto Ossigeno. Progetto Ossigeno: piantumati oltre 100 alberi a CisternaA piazza Caduti di Nassirya in località Cerciabella, sono stati collocati 70 tra alberi e arbusti mentre in via Einaudi ci sono 39 nuovi alberi ... latinaoggi.eu Progetto Ossigeno, a Cisterna 100 nuovi alberi a Cerciabella e in Via EinaudiCento nuove piante da qualche giorno hanno arricchito due aree pubbliche del territorio comunale contribuendo non soltanto al miglioramento dell’arredo urbano ma anche della qualità dell’aria. E’ stat ... radioluna.it