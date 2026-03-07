Intelligenza artificiale all' Irst arriva Maya | uno specchio protegge il cuore di chi è guarito dal cancro

Da forlitoday.it 7 mar 2026

All'Irst è arrivato Maya, uno specchio intelligente di ultima generazione progettato per analizzare postura e movimenti di chi si trova di fronte. Questo dispositivo, sviluppato per monitorare i pazienti guariti dal cancro, utilizza tecnologie avanzate per rilevare eventuali variazioni nel loro stato fisico. La sua presenza si inserisce in un progetto di supporto e sorveglianza clinica attraverso strumenti innovativi.

Grazie all’intelligenza artificiale analizza movimenti ed espressioni del viso, consigliando attività fisica, dieta e approfondimenti clinici. L’assessore Fabi: “Un orgoglio ospitare questa sperimentazione" Uno specchio intelligente, di ultimissima generazione, che analizza la postura e i movimenti di chi ha di fronte. Quindi, tramite un sofisticato software di intelligenza artificiale, sa indicare una dieta adeguata o gli esercizi fisici per contrastare lo stress, fino a consigliare un approfondimento specialistico in caso di presenza di segnali di rischio della propria salute. Si chiama ‘Maya’ ed è il progetto all’avanguardia che sarà... 🔗 Leggi su Forlitoday.it

