Maya lo specchio digitale che protegge il cuore di chi è guarito dal cancro | come funziona

A Forlì è stato presentato uno specchio intelligente di ultima generazione progettato per analizzare postura e movimenti di chi si trova davanti. Questo dispositivo digitale, chiamato Maya, è stato ideato per offrire un supporto alle persone guarite dal cancro, aiutandole a monitorare il proprio stato di salute attraverso un sistema di analisi integrato. Il funzionamento si basa su sensori avanzati che rilevano e interpretano i dati corporei.

Forlì, 7 marzo 2026 – Uno specchio intelligente, di ultimissima generazione, che analizza la postura e i movimenti di chi ha di fronte. Quindi, tramite un sofisticato software di intelligenza artificiale, sa indicare una dieta adeguata o gli esercizi fisici per contrastare lo stress, fino a consigliare un approfondimento specialistico in caso di presenza di segnali di rischio della propria salute. All'Irst di Meldola ecco Maya, lo specchio digitale che protegge il cuore di chi è guarito dal cancro analizzando movimenti e posture e consigliando attività fisica, dieta e approfondimenti clinici Maya è il progetto all'avanguardia che sarà... Intelligenza artificiale, all'Irst arriva Maya: uno specchio protegge il cuore di chi è guarito dal cancroGrazie all'intelligenza artificiale analizza movimenti ed espressioni del viso, consigliando attività fisica, dieta e approfondimenti clinici.