Produzione traffico e detenzione di stupefacenti | respinta la richiesta dei domiciliari giovane in carcere

Nel primo pomeriggio di sabato, i carabinieri di Massa Fiscaglia hanno rintracciato e arrestato un cittadino italiano di 23 anni, che era destinatario di un ordine di carcerazione definitivo. La persona era coinvolta in attività di produzione, traffico e detenzione di stupefacenti. La richiesta di arresti domiciliari è stata respinta e il giovane è stato portato in carcere.

Spaccio di stupefacenti. Nel primo pomeriggio di sabato 7, i carabinieri di Massa Fiscaglia hanno rintracciato e arrestato un cittadino italiano di 23 anni destinatario di un ordine di carcerazione definitivo. Il giovane era stato condannato dal Tribunale di Catania per il reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti. I fatti risalgono al 2023 e sono stati commessi nel capoluogo etneo, dove il 23enne era stato trovato in possesso di un variegato assortimento di droghe, tra cui ecstasy, mdma, ketamina e marijuana, destinate allo spaccio. La condanna definitiva stabilisce una pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione.