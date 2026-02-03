Piazza Alessandria zona 30 i lavori inizieranno entro l' estate Ecco come cambierà il quartiere

Questa estate partono i lavori per trasformare Piazza Alessandria in zona 30. Dopo quasi due anni dall’approvazione in giunta e sei dall’avvio del processo di partecipazione, il progetto è stato finalmente messo a gara. I residenti dovranno aspettare ancora qualche settimana prima di vedere le prime modifiche al quartiere.

A distanza di quasi due anni dall'ok in giunta e a quasi sei dall'inizio del processo di partecipazione per definirlo, il progetto di piazza Alessandria zona 30 è stato ufficialmente messo a gara. Il 28 gennaio sul portale "Tutto Gare" di Roma Capitale sono stati resi noti i termini per la.

