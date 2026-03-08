Primavera 2026 | sole e piogge fino a 20 gradi

La primavera del 2026 si prospetta anticipata e variabile, con temperature che raggiungono fino a 20 gradi. Le previsioni indicano giorni con sole e piogge, alternandosi in modo imprevedibile. Le condizioni climatiche mostrano un andamento instabile, caratterizzato da sbalzi di temperatura e precipitazioni intermittenti. La stagione si presenta così, tra caldo e maltempo, in modo diverso rispetto agli anni precedenti.

La primavera del 2026 si annuncia precoce ma incerta, con temperature superiori alla media stagionale che convivono con l’arrivo di impulsi instabili. L’Italia si prepara a un periodo di oscillazioni meteorologiche dove il sole alternato alle piogge segnerà la seconda settimana di marzo. I dati indicano che martedì 10 marzo un fronte legato al vortice iberico porterà precipitazioni al Nordovest e nella Toscana. Giovedì 12 marzo potrebbero verificarsi nuovi rovesci sulle Alpi e sulle pianure centro-orientali, mentre il resto della penisola resterà sotto influenza anticiclonica. Il ritmo irregolare della stagione in anticipo. L’andamento termico mostra valori costantemente sopra le medie storiche per questa data, con punte che sfiorano i 20 gradi nelle zone interne della Toscana, del Lazio e della Campania. 🔗 Leggi su Ameve.eu

