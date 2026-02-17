Prima e Seconda categoria Torrelaghese | gran punto Il Corsanico sale in vetta
La Carrarese Giovani ha preso il comando del girone A in Prima categoria, dopo aver vinto tutte e tre le partite sotto la guida di Raffaele Moriani, ex tecnico di Pietrasanta e Camaiore. La squadra ha conquistato l’ultimo successo a Montecarlo, grazie a un gol di Carlo Capo, il giocatore di Torrelaghese trasferitosi di recente dal Mulazzo. Questo risultato ha cambiato le gerarchie in classifica, facendo scivolare in seconda posizione le precedenti pretendenti.
In Prima categoria si registra “il cambio della guardia“ in vetta alla classifica del girone A dove ora si è insediata la Carrarese Giovani che col nuovo tecnico Raffaele Moriani (ex Pietrasanta e Camaiore scelto per il dopo Incerti) ha fatto tre vittorie su tre, di cui l’ultima “di cortomuso“ sbancando Montecarlo grazie al gol-partita del torrelaghese Carlo Capo (da poco sbarcato in gialloblù, dal Mulazzo). Il sorpasso al vertice è stato fatto sull’ Atletico Lucca che si è fermata sul pari (2-2) contro una davvero ottima Torrelaghese. La squadra di Riccardo Belluomini (priva davanti di Maiorana e Francesco Baroni) ha fatto un figurone al campo “Henderson“ per gioco, qualità, trame e tattica espresse. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Prima e Seconda categoria. Torrelaghese in ripresa. È un Salavetitia da urlo
Domenica positiva per Torrelaghese, che ha mostrato una buona ripresa nelle partite di Prima e Seconda categoria.
Prima e Seconda categoria. Capezzano fa pari. Vincono Salavetitia e Corsanico
