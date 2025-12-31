Viene trascinata per i capelli dal marito le urla delle figlie e le botte del papà | i vicini chiamano i carabinieri

A Cologno Monzese, un uomo di 54 anni di origine albanese è stato arrestato dai carabinieri dopo aver aggredito la moglie e le figlie. Le donne, intervenute per difendere la madre, sono state vittime di violenza fisica e verbale. I vicini, preoccupati dalle urla e dai maltrattamenti, hanno chiamato le forze dell’ordine. L’intervento ha permesso di mettere fine alla situazione di abuso domestico.

Un uomo di 54 anni, originario dell'Albania, è stato arrestato a Cologno Monzese, in provincia di Milano, dopo aver picchiato la moglie e le figlie che erano intervenute per difendere la madre. Il 54enne è stato bloccato grazie alla segnalazione dei vicini di casa che dopo aver sentito le urla.

