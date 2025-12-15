Premier Padel Finals 2025 | González e Fernández trionfano a Barcellona Coello e Tapia chiudono l’anno da numeri uno

Il finale della stagione 2025 di Premier Padel si è disputato a Barcellona, al Palau Sant Jordi, offrendo emozioni intense e confermando la crescita del circuito mondiale. González e Fernández hanno conquistato il titolo, mentre Coello e Tapia hanno chiuso l’anno come numeri uno, sigillando un’annata ricca di successi e spettacolo.

Il gran finale della stagione 2025 di Premier Padel, andato in scena a Barcellona nello spettacolare scenario del Palau Sant Jordi, ha regalato emozioni fortissime, confermando lo straordinario momento di crescita del circuito mondiale. Tra rimonte, sorprese e match memorabili, il Qatar Airways Premier Padel Finals ha incoronato Bea González e Claudia Fernández Sánchez nel tabellone femminile e Arturo Coello e Agustín Tapia in quello maschile. González e Fernández sorprendono le numero uno del mondo. La finale femminile ha visto la coppia spagnola Bea González – Claudia Fernández imporsi contro le grandi favorite Gemma Triay Pons e Delfina Brea Senesi, teste di serie numero uno.

