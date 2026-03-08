precipita da otto metri grave un operaio

Un operaio di sessant’anni è caduto da un tetto di un capannone a Potenza Picena, facendo un volo di otto metri. L’incidente è avvenuto ieri mattina e l’uomo è stato soccorso immediatamente. Le sue condizioni sono gravi e si trova attualmente sotto assistenza medica. La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento.

Un grave infortunio sul lavoro è avvenuto ieri mattina a Potenza Picena: un operaio di sessant’anni, residente in città, è caduto dal tetto di un capannone facendo un volo di otto metri metri. A intervenire subito è stato il personale del 118 arrivato da Recanati, poi l’eliambulanza ha trasportato l’uomo all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, in codice rosso. Sul fatto indagano adesso gli ispettori del Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Ast di Macerata. L’episodio si è registrato intorno alle 10.30, in un’azienda che si trova in contrada Marolino. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, il 60enne si trovava sul tetto della struttura per eseguire alcuni interventi di riparazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Operaio precipita per otto metri: grave. Era su una palazzina in ristrutturazione

Precipita dal cestello da diversi metri di altezza: grave 61enne operaio

Paura in porto, operaio precipita da un cantiere: volo di 8 metri, è grave

Operaio precipita da otto metri, è grave

Operaio precipita da otto metri al porto di Ancona, trasferito in ospedale

Operaio precipita da otto metri al porto di Ancona, trasferito in ospedale. Il 50enne è stato portato a Torrette in codice rosso