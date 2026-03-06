Operaio precipita per otto metri | grave Era su una palazzina in ristrutturazione

Un operaio è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto da un’altezza di circa otto metri mentre lavorava su una palazzina in fase di ristrutturazione. L’incidente si è verificato questa mattina in una zona residenziale e sul posto sono intervenuti i soccorritori. Le condizioni dell’uomo sono apparse subito serie, e ora si trova sotto assistenza medica.

Stava lavorando a una palazzina in ristrutturazione quando è precipitato di sotto per un'altezza di almeno otto metri. Paura ieri pomeriggio per un operaio, all'interno del porto dorico. L'uomo, 52 anni, originario del Bangladesh, si trovava nell'edificio di proprietà del Cnr, il consiglio nazionale delle ricerche, in via lungomare Vanvitelli (vicino allo stabilimento Fincantieri) quando è caduto da una finestra mentre stava scaricando del materiale di demolizione. Avrebbe ceduto uno strumento di lavoro, non era chiaro fino a ieri se un ponteggio o altro. L'infortunio sul lavoro si è verificato attorno alle 15. L'operaio è stato subito soccorso da una ambulanza della Croce Gialla che ha una postazione fissa all'interno della Fincantieri.