A Prato, cinque cittadini cinesi sono stati arrestati nelle ultime ore con l’accusa di aver detenuto e portato armi clandestine, tra cui una pistola, mazze e una bomba carta. I cinque, arrivati in Italia da pochi giorni, sono stati fermati dalle forze dell’ordine durante un intervento in città. Le indagini hanno portato al sequestro delle armi e degli oggetti offensivi trovati in loro possesso.

Sarebbero stati sorpresi dalla polizia locale sul territorio comunale mentre viaggiavano su un'auto con una pistola dalla matricola abrasa, un ordigno artigianale e armi improprie. La perquisizione all’interno del veicolo ha consentito di trovare e sequestrare un'arma da fuoco clandestina, un caricatore con tre proiettili inseriti, un manganello metallico estensibile e un bastone di legno. Secondo gli inquirenti, la presenza dei cinque non sarebbe casuale: potrebbe essere un commando arrivato in città per compiere un agguato su commissione. Con queste premesse, le indagini puntano a chiarire quale eventuale bersaglio fosse stato individuato e chi abbia affidato la missione. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Notte di Capodanno, bomba carta esplode sotto un’auto con a bordo una famigliaAttimi di paura nella notte a Buonabitacolo, dove una bomba carta è esplosa sotto una Fiat 500X con a bordo una famiglia di Sala Consilina.

Leggi anche: Fuorigrotta, beccati in auto con pistola pronta a sparare: 3 arresti

Altri aggiornamenti su Prato in auto con pistola mazze e bomba....

Temi più discussi: In auto con ordigno e pistola, cinque arresti a Prato; Prato, in auto con pistola, mazze e bomba carta. Cinque arresti; In auto con ordigno esplosivo e pistola: cinque arresti a Prato; Il centro di Prato blindato per le tre manifestazioni: via le auto da piazza Europa alle Carceri.

In auto con pistola, manganello e un ordigno esplosivo: arrestati cinque uomini a PratoIn auto con pistola, manganello e un ordigno esplosivo. Il fatto risale alle ore 23.45 circa del 3 marzo, in via F. Filzi, nel cuore della città di Prato, dove è stato fermato un autoveicolo condotto ... 055firenze.it

In auto con ordigno esplosivo e pistola: cinque arresti a PratoFermati in via Filzi cinque uomini di origine cinese. Per la procura da chiarire quale fosse l’obiettivo che il commando intendeva colpire ... gonews.it

Prato non è solo pietra e storia, è un respiro che si ferma nel tempo. Avete presente quel momento in cui il sole di marzo accarezza Piazza del Duomo e tutto, per un istante, sembra immobile La luce tagliente scivola sui selciati, mentre il Pescatorello c - facebook.com facebook

Oggi a #Prato, in piazza, per difendere la città dalle ideologie che credevamo rilegate al passato più oscuro e deprecabile. Sappiano i manifestanti della cosiddetta "Remigrazione" che la comunità antifascista c'è ed è in buona salute. No pasaran. x.com