Fuorigrotta beccati in auto con pistola pronta a sparare | 3 arresti

Durante un controllo notturno a Fuorigatta, i carabinieri hanno arrestato tre persone trovate in possesso di una pistola Beretta pronta all’uso, oltre a denaro e oggetti sospetti. L’intervento si è svolto in viale J.F. Kennedy, nel quartiere di Napoli, con il sequestro dell’arma e il fermo dei soggetti coinvolti.

Controllo notturno dei carabinieri in viale J.F. Kennedy, nel quartiere Fuorigrotta, a Napoli: sequestrata una Beretta pronta a sparare, contanti e oggetti sospetti. I tre uomini sono finiti in carcere. Operazione dei carabinieri a Fuorigrotta, dove nella notte sono stati arrestati tre uomini di 35, 34 e 20 anni, tutti già noti alle forze dell’ordine. Il fermo è scattato intorno alle 2 in viale J.F. Kennedy, durante un controllo a un’auto a noleggio su cui viaggiavano. Nel corso delle verifiche, i militari del Nucleo Operativo di Napoli Bagnoli hanno rinvenuto una pistola Beretta FS calibro 9x19 Parabellum con matricola abrasa. 🔗 Leggi su 2anews.it

Ottaviano, beccati con pistola e droga in auto: 2 denunciatiDurante un controllo della Guardia di Finanza a Ottaviano, due persone sono state denunciate dopo il rinvenimento di una pistola scacciacani senza tappo rosso, un bastone metallico e sostanza stupefacente nella loro auto.

