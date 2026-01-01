Notte di Capodanno bomba carta esplode sotto un’auto con a bordo una famiglia

Nella notte di Capodanno a Buonabitacolo, un’esplosione ha danneggiato un’auto con a bordo una famiglia di Sala Consilina. Una bomba carta è esplosa sotto una Fiat 500X, creando momenti di paura tra i presenti. L’episodio evidenzia la gravità di atti vandalici e rischi in zone résidentziali, sottolineando l’importanza di interventi efficaci da parte delle autorità.

Attimi di paura nella notte a Buonabitacolo, dove una bomba carta è esplosa sotto una Fiat 500X con a bordo una famiglia di Sala Consilina.L'episodio si è verificato poco dopo la mezzanotte, mentre l'auto era in transito con a bordo marito, moglie e i due figli di 10 e 16 anni. L'esplosione.

