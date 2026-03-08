Polvere bianca sul territorio di Isola e Capaci siamo preoccupati

L’associazione Liberamente Isola ha fatto analizzare alcuni campioni di polvere bianca trovata nei territori di Isola e Capaci. I risultati mostrano la presenza di sostanze come idrocarburi, piombo, cromo e altri metalli pesanti che rappresentano un rischio per la salute pubblica. La scoperta ha suscitato una forte preoccupazione tra i residenti e le autorità locali.

L'associazione Liberamente Isola ha fatto analizzare dei campioni di quella polvere ed i risultati sono molto preoccupanti, contiene idrocarburi, piombo, cromo e altri metalli pesanti dannosi per la salute pubblica. Siamo gli unici in Europa ad avere una cementeria in un centro abitato.

Polvere biancastra su auto e finestre a Capaci e Isola, residenti preoccupati per la salute: chiesta verifica all'ArpaEntrambi i sindaci si sono rivolti all'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente sollecitando indagini sul fenomeno.

Polvere bianca tra Isola e Capaci: Aria irrespirabile e danni alle autoPALERMO – Una fitta patina bianca, collosa e difficile da rimuovere. Una strana polvere bianca viene segnalata da diversi giorni nella zona tra Isola delle Femmine e Capaci, in provincia di Palermo. I ... livesicilia.it

