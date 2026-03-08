Polvere bianca sul territorio di Isola e Capaci siamo preoccupati

Da palermotoday.it 8 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’associazione Liberamente Isola ha fatto analizzare alcuni campioni di polvere bianca trovata nei territori di Isola e Capaci. I risultati mostrano la presenza di sostanze come idrocarburi, piombo, cromo e altri metalli pesanti che rappresentano un rischio per la salute pubblica. La scoperta ha suscitato una forte preoccupazione tra i residenti e le autorità locali.

L'associazione Liberamente Isola ha fatto analizzare dei campioni di quella polvere ed i risultati sono molto preoccupanti, contiene idrocarburi, piombo, cromo e altri metalli pesanti dannosi per la salute pubblica. Siamo gli unici in Europa ad avere una cementeria in un centro abitato. Carta d'identità elettronica, a Capaci i non residenti pagano un supplemento: "Perché non dirlo prima della prenotazione?" "Pronto soccorso del Cervello, ringrazio il medico (di cui non conosco il nome) che ha salvato la vita a un mio parente" "Il reparto di Terapia intensiva polivalente del Policlinico è un'eccellenza, grazie a medici e infermieri: mi avete salvato la vita" 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Polvere biancastra su auto e finestre a Capaci e Isola, residenti preoccupati per la salute: chiesta verifica all'ArpaEntrambi i sindaci si sono rivolti all'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente sollecitando indagini sul fenomeno.

Il Comitato Pendolari Valdarno sul tavolo tecnico di stamani. “Bene l’incontro, ma siamo preoccupati per i ritardi dei treni”Arezzo, 09 gennaio 2026 – Il primo incontro istituzionale dedicato alla linea ferroviaria aretina con il neo assessore regionale ai trasporti Filippo...

ENG SUB | Stellar Transformations Season 6 | Yuewen Animation

Video ?ENG SUB | Stellar Transformations Season 6 | Yuewen Animation

Tutto quello che riguarda Polvere bianca.

Temi più discussi: Polvere biancastra su auto e finestre a Capaci e Isola, residenti preoccupati per la salute: chiesta verifica all'Arpa; Arquata Scrivia, ecco cos’è la polvere bianca fuoruscita dalla Lechner che allarma gli abitanti; Strade Bianche 2026: che la polvere si alzi; Strade Bianche 2026: vincono Pogacar e Chabbey.

polvere bianca sul territorioPolvere bianca tra Isola e Capaci: Aria irrespirabile e danni alle autoPALERMO – Una fitta patina bianca, collosa e difficile da rimuovere. Una strana polvere bianca viene segnalata da diversi giorni nella zona tra Isola delle Femmine e Capaci, in provincia di Palermo. I ... livesicilia.it

polvere bianca sul territorioPolveri sahariane sul Piemonte: aria inquinata oltre i limiti fino a sabatoL'allerta di Arpa: sabbia da Marocco e Algeria raggiunge il nord-ovest italiano, previsti superamenti delle soglie di particolato su tutto il territorio regionale ... targatocn.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.