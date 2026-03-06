Il Trofeo San Nicola accende i motori per la seconda volta | appuntamento domenica 8 marzo a Pollutri

Il Trofeo San Nicola torna a Pollutri per la seconda volta e si svolgerà domenica 8 marzo. La gara si terrà nella specialità della mountain bike cross country, attirando appassionati e partecipanti da diverse zone. L’evento è programmato per questa data e coinvolgerà numerosi atleti che si sfideranno su percorsi specifici dedicati a questa disciplina.

Una buona occasione per scoprire in bicicletta le bellezze di Pollutri e dei suoi dintorni, tra natura, panorami e ospitalità. Torna a Pollutri il Trofeo San Nicola domenica 8 marzo con la specialità della mountain bike cross country. Con i due punti iconici del muraglione e del belvedere, il percorso tracciato dagli organizzatori permette di seguire lo spettacolo dall’alto, come in un anfiteatro. Sono tre giri da 8 chilometri ciascuno, con 250 metri di dislivello, caratterizzati da ripidi strappi in salita e discese tecniche. In piazza Giovanni Paolo I è ubicato il ritrovo a partire dalle 8:00. Sono previste due partenze: la prima alle 9:30 per le e-bike, e alle 10:30 circa per la gara agonistica di mountain bike. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

