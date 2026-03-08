politiche sociali e territoriali segreteria acli per i cittadini

Ogni giovedì pomeriggio, dalle 15, la segreteria del Circolo Acli di Orbetello e l’ufficio di segretariato sociale sono disponibili per i cittadini, gli associati e i pensionati. Le strutture offrono supporto e informazioni sui servizi sociali e territoriali promossi dall’organizzazione. La presenza degli uffici mira a facilitare l’accesso ai servizi e a rispondere alle esigenze della comunità locale.

Nel quadro delle politiche sociali e territoriali promosse dal Circolo Acli di Orbetello, la segreteria del circolo e l’ufficio di segretariato sociale sono a disposizione dei cittadini, degli associati e dei pensionati ogni giovedì pomeriggio, dalle 15.30 alle 17.30. Il servizio viene svolto nella sede di via Gioberti 16, al piano terra della palazzina sede della Croce rossa. Gli utenti possono ricevere assistenza per diverse pratiche e servizi, tra cui le pratiche di invalidità civile, attività di segretariato sociale, ricognizione dei periodi pensionistici e altre informazioni relative ai servizi di patronato. L’iniziativa nasce anche nell’ambito degli accordi di collaborazione tra Acli Provinciali, Circolo Acli di Orbetello e Croce Rossa Italiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

