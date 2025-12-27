Politiche sociali Siglato l’accordo

Via libera dei sindacati alle politiche sociali del comune di Barga del 2026. Un accordo è stato siglato in questi giorni, poco prima dell’approvazione del bilancio di previsione 2026. L’accordo in particolare si incentra sulle misure tese a garantire la difesa del potere di acquisto a favore degli anziani e delle famiglie a basso reddito. Al confronto insieme all’amministrazione comunale hanno preso parte i rappresentanti di Cgil-Cisl-Uil e dei pensionati Spi-Fnp e Uilp. Per l’ emergenza abitativa il comune ha confermato l’impegno dedicato all’emergenza abitativa: continua l’opera di recupero di nuovi alloggi da destinare all’ emergenza abitativa legate a situazioni di particolare disagio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

