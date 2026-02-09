Calvizzano Pirozzi controreplica a Borrelli | Manipolati i fatti tradita la fiducia

L’ex sindaco di Calvizzano, Pirozzi, risponde duramente alle accuse dell’attuale sindaco Borrelli. Nel suo intervento, Pirozzi sostiene che i fatti siano stati manipolati e che ci siano motivazioni politiche personali dietro la sfiducia che ha fatto cadere la sua amministrazione. La polemica si fa sempre più accesa e i toni sono tutt’altro che pacati.

L'ex sindaco ribatte punto per punto alle accuse e denuncia motivazioni politiche personali dietro la sfiducia che ha fatto cadere l'amministrazione.. La risposta di Pirozzi: "Non alimentare polemiche, ma dire la verità". Giacomo Pirozzi, ex sindaco di Calvizzano decaduto dopo le dimissioni di undici consiglieri, affida a un lungo post Facebook, dal titolo "Ripristiniamo la verità" la sua controreplica alle dichiarazioni di Luciano Borrelli. Un intervento che vuole — a suo dire — ristabilire la verità dei fatti, "non per polemica", ma per rispetto dei cittadini e della realtà amministrativa. Fin dall'inizio, Pirozzi contesta quella che definisce una ricostruzione "parziale, fuorviante e non corrispondente alla realtà", attribuendola non alla malafede di Borrelli ma alla sua "ignoranza dei meccanismi amministrativi".

