Calvizzano la replica di Borrelli | Nessuna congiura scelta di responsabilità

Luciano Borrelli risponde al sindaco Pirozzi spiegando che la sua decisione di lasciare è stata difficile ma necessaria. Dopo anni di gestione da solo e scelte politiche contestate, l’ex consigliere si difende: non c’è nessuna congiura, solo una scelta di responsabilità. La polemica tra i due continua a tenere banco nella città.

Luciano Borrelli risponde al sindaco Pirozzi: decisione sofferta ma inevitabile, motivata da anni di gestione solitaria e scelte politiche giudicate dannose per la città. La risposta dopo le accuse de l sindaco decaduto. Dopo il duro comunicato del sindaco Giacomo Pirozzi, decaduto in seguito alle dimissioni di undici consiglieri comunali, arriva la replica di uno dei protagonisti della sfiducia: Luciano Borrelli. Il consigliere ha affidato la sua posizione a un lungo post su Facebook, nel quale contesta apertamente la versione dell’ex primo cittadino e chiarisce le ragioni che hanno portato alla rottura definitiva. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

