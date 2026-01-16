Superlega la Sir cerca punti pesanti a Civitanova Lorenzetti | Lube ancora più forte in casa dovremo alzare il livello

La Sir Safety Conad Perugia affronta la trasferta a Civitanova, dove la Lube si presenta rafforzata dal proprio pubblico. Dopo aver riconquistato il primato in classifica, la squadra di Lorenzetti punta a mantenere il vantaggio, consapevole della difficoltà della gara. Perugia cerca punti importanti per consolidare la posizione, in un incontro che si preannuncia equilibrato e decisivo per il proseguo della stagione.

Ora che il primato solitario, con tanto di allungo su una delle dirette inseguitrici, è stato riconquistato la Sir Susa Scai Perugia non ha alcuna intenzione di mollare la presa.Si dovrà però fare i conti con il prossimo ostacolo, non esattamente tra i più malleabili. Il calendario riserva ai.

