Il Bisonte Firenze è salvo | dopo la vittoria a Busto Arsizio ora il sogno sono i playoff

Il Bisonte Firenze torna a vincere e mantiene vive le speranze di entrare nei playoff. Dopo aver battuto a Busto Arsizio l’Uyba in quattro set, la squadra di coach Mencarelli si mette alle spalle le sconfitte e punta ora con decisione alla fase finale del campionato. La vittoria di ieri sera dà nuova energia e dimostra che il sogno può ancora diventare realtà.

Uyba Busto Arsizio – Il Bisonte Firenze 1-3 (25-22, 23-25, 22-25, 22-25) EUROTEK LAICA UYBA BUSTO ARSIZIO: Battista 7, Pelloni (L1), Gennari 10, Metwally ne, Seki 2, Diouf 9, Schmit, Parlangeli, Obossa 8, Eckl 6, Torcolacci 5, Boldini (L2) ne, Parra 13, Booth 1. All. Barbolini. IL BISONTE FIRENZE: Acciarri 15, Morello 1, Valoppi (L1), Zuccarelli ne, Colzi ne, Villani, Knollema 21, Maleševi? 6, Bukili? 16, Tanase 14, Kaçmaz, Lapini (L2) ne, Agrifoglio ne. All. Chiavegatti. ARBITRI: Rossi – Marconi. NOTE: durata set: 27’, 30’, 34’, 30’; muri punto: UYBA 5, Il Bisonte 7; ace: UYBA 3, Il Bisonte 4.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it Approfondimenti su Uyba Busto ARSIZIO A Busto Arsizio immediato ritorno alla vittoria per la Savino del Bene La Savino del Bene Volley di Busto Arsizio ha conquistato una vittoria netta contro Eurotek Laica Uyba, chiudendo l'incontro con un risultato di 3-0. LIVE Conegliano-Busto Arsizio 0-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: inizia il match del Palaverde, l’Imoco vuole la vittoria Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Uyba Busto ARSIZIO Argomenti discussi: UYBA ko alla e-work Arena: Il Bisonte Firenze passa 3-1 e sorpassa in classifica; Volley, difficile trasferta a Busto Arsizio per Il Bisonte Firenze; Milano show a Firenze: 3-0 in poco più di un’ora e sesta vittoria consecutiva in campionato; Il Bisonte Firenze si prepara ad accogliere Milano. Volley Firenze, sfida difficile per Il Bisonte: trasferta a Busto ArsizioTornare a far punti dopo due sconfitte consecutive. È questo l’obiettivo de Il Bisonte Firenze, che domani alle 17 è atteso alla E-Work Arena di Busto ... gonews.it UYBA ko alla e-work Arena: Il Bisonte Firenze passa 3-1 e sorpassa in classificaSerata amara per la Eurotek Laica UYBA, sconfitta in casa da Firenze. Le farfalle scivolano al nono posto, agganciate proprio dalle toscane a quota 27 punti ... varesenews.it UYBA sconfitta 3-1 da Il Bisonte Firenze: biancorosse ora al nono posto in classifica. facebook Stop casalingo per la Eurotek Laica UYBA Alla e-work Arena passa Il Bisonte Firenze per 3-1, al termine di una gara iniziata bene dalle farfalle ma girata alla distanza dalle toscane. Da segnalare l’esordio in biancorosso della centrale americana Carter x.com

