Sicurezza giro di vite per le feste Più controlli nel centro storico
Un giro di vite sulla sicurezza è stato annunciato per quanto riguarda il centro storico, con una serie di controlli della polizia locale per tutto il periodo delle festività con due agenti che presidieranno le vie con maggiore afflusso e i negozi soprattutto durante l’orario di chiusura. Un’ulteriore azione anche per il contrasto al commercio illegale di fuochi d’artificio, movida e spaccio di stupefacenti con l’utilizzo di unità cinofila. L’amministrazione comunale ha potenziato i controlli da parte della polizia locale in queste settimane con due agenti appiedati in centro: "L’intenzione è quella che cittadini e turisti possano vivere la città e la bellissima atmosfera natalizia in sicurezza e nel rispetto delle regole. 🔗 Leggi su Lanazione.it
