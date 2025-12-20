Un giro di vite sulla sicurezza è stato annunciato per quanto riguarda il centro storico, con una serie di controlli della polizia locale per tutto il periodo delle festività con due agenti che presidieranno le vie con maggiore afflusso e i negozi soprattutto durante l’orario di chiusura. Un’ulteriore azione anche per il contrasto al commercio illegale di fuochi d’artificio, movida e spaccio di stupefacenti con l’utilizzo di unità cinofila. L’amministrazione comunale ha potenziato i controlli da parte della polizia locale in queste settimane con due agenti appiedati in centro: "L’intenzione è quella che cittadini e turisti possano vivere la città e la bellissima atmosfera natalizia in sicurezza e nel rispetto delle regole. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sicurezza, giro di vite per le feste. Più controlli nel centro storico

Leggi anche: Sicurezza sul lavoro, in Toscana un’azienda su tre fuori regola. Da gennaio 2026 giro di vite: più controlli

Leggi anche: Caos sosta nelle vie della movida. Giro di vite della polizia locale, settanta multe in centro storico

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Sicurezza, giro di vite per le feste. Più controlli nel centro storico; Barriere in ingresso, piazza ducale “blindata” per le feste di Natale; Festa abusiva con dj e alcol servito ai minori: interviene la Finanza, stangati gli organizzat­ori; Salerno, dj set nei negozi chiusi: il fenomeno aggira-divieti.

Sicurezza, giro di vite per le feste. Più controlli nel centro storico - Un giro di vite sulla sicurezza è stato annunciato per quanto riguarda il centro storico, con una serie di controlli della polizia locale per tutto il periodo delle festività con due agenti che presid ... lanazione.it