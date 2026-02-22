Pisa | muore investito dal treno a San Rossore

Un uomo ha perso la vita a San Rossore dopo essere stato investito da un treno. La causa è ancora in fase di accertamento, ma si ipotizza un incidente accidentale. Sul luogo sono arrivati immediatamente i soccorritori e le forze dell’ordine. Il tragico evento ha provocato ritardi sui binari, creando disagi soprattutto nel momento in cui molte persone tornavano a casa dal carnevale di Viareggio. La polizia indaga per chiarire i dettagli dell’accaduto.

PISA – Incidente mortale ieri sera, 21 febbraio 2026, alla stazione ferroviaria di Pisa San Rossore. Un uomo è morto sui binari, investito da un treno in transito. Secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, non si tratterebbe di un gesto volontario. L’uomo, di mezza età e origini straniere, sarebbe caduto sui binari pochi attimi prima del passaggio del convoglio. Fatale il violento impatto. Sul posto sono intervenuti la Polfer, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Notevoli le ripercussioni sul traffico ferroviario proprio nell’orario che ha coinciso col ritorno a casa di molte famiglie dal carnevale di Viareggio. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Muore investito da un treno a Civitavecchia: rallentamenti di un’ora sulla linea Roma-PisaUn incidente ferroviario si è verificato nei pressi della stazione di Civitavecchia, dove un uomo è stato investito da un treno ed è deceduto.

Tragedia sui binari, muore investito dal treno vicino a Carrara. Circolazione in tilt sulla Genova-RomaUna tragedia si è verificata nei pressi della stazione di Carrara, dove un uomo è stato investito e ha perso la vita.

