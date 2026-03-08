Guerra Medio Oriente eletto il nuovo Ayatollah ma Trump avverte | Senza nostra approvazione durerà poco Allarme a Teheran | Pioggia acida rimanere in casa

In Medio Oriente, si è ufficialmente eletto il nuovo Ayatollah, mentre l’ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che senza il loro assenso il regime iraniano non durerà a lungo. A Teheran, i residenti sono stati invitati a restare in casa a causa di una pioggia acida che ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza. Il conflitto tra Israele, Stati Uniti e Iran resta in evoluzione con attacchi su più fronti.

Il conflitto tra Israele, Stati Uniti e Iran continua a intensificarsi con bombardamenti e attacchi missilistici su più fronti. Nelle ultime ore Israele e gli Stati Uniti hanno colpito numerose infrastrutture militari ed energetiche in Iran, tra cui depositi di carburante, siti industriali e installazioni nella provincia di Isfahan e nella città di Najafabad, con decine di morti. Secondo il ministero della Sanità iraniano, il bilancio complessivo degli attacchi ha superato i 1.200 morti e i 10mila feriti, mentre la Mezzaluna Rossa parla di quasi 10mila edifici civili distrutti. Gli attacchi alle strutture petrolifere hanno provocato enormi incendi e una densa nube di fumo su Teheran, con le autorità che hanno avvertito la popolazione del rischio di piogge acide e invitato i cittadini a restare in casa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Iran, Trump: ‘senza nostra approvazione la Guida Suprema durerà poco’NEW YORK, 08 MAR – La guida suprema iraniana “dovrà ottenere la nostra approvazione.

Guerra in Medio Oriente, escalation totale tra Usa, Israele e Iran: raid su Beirut e Teheran, evacuazioni. Teheran avverte Ue: “Azione militare sarebbe atto di guerra”La guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran è ormai una crisi regionale su vasta scala che coinvolge direttamente il Levante, il Golfo Persico e il...

USA e Israele attaccano Iran, le parole di Trump: cosa succede ora, come reagirà Teheran

