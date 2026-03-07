remigrazione alta tensione a prato cortei e piazze contrapposte

A Prato, oggi, si sono svolti cortei e manifestazioni in piazze opposte, creando un clima di alta tensione in città. Le tensioni sono iniziate venerdì e si sono intensificate nelle ultime ore, coinvolgendo gruppi diversi che si sono radunati in diverse aree del centro. La situazione rimane sotto osservazione mentre le forze dell’ordine monitorano gli sviluppi.

Il presidio dell’estrema destra e le contromanifestazioni previste in città in una data non casuale per la storia: il 7 marzo si ricordano gli scioperi del 1944 e i 133 pratesi rastrellati e deportati dai nazisti Prato, 7 marzo 2026 – Giornata ad alta tensione a Prato, con piazze contrapposte e scintille già iniziate venerdì. Oggi alle 15 infatti si tiene in piazza Europa, nei pressi della stazione centrale, la manifestazione promossa dal “Comitato Remigrazione e Riconquista”, area destra estrema, al grido di “Prato rappresenta un simbolo delle trasformazioni che hanno investito molte città italiane negli ultimi anni a causa dell’immigrazione incontrollata, ed è proprio da qui che vogliamo ribadire con forza la nostra proposta di legge per la Remigrazione”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

