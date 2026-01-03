Venezuela il ministro dell' Interno invita alla calma | Non rendete le cose più facili agli Usa

Il ministro dell'Interno del Venezuela, Diosdado Cabello, ha chiesto alla popolazione di mantenere la calma in risposta alle recenti dichiarazioni degli Stati Uniti, che hanno annunciato di aver attaccato strutture militari e catturato il presidente Nicolás Maduro. In un momento di tensione internazionale, il governo venezuelano invita alla prudenza e alla stabilità, evitandosi di facilitare eventuali interventi esterni.

Il ministro dell’Interno del Venezuela Diosdado Cabello, ha invitato il suo Paese a “ mantenere la calma ” dopo che gli Stati Uniti hanno dichiarato di aver attaccato strutture militari e catturato il presidente Nicolás Maduro. “Abbiate fiducia nella nostra leadership, abbiate fiducia nell’alto comando politico e militare per gestire la situazione che stiamo affrontando. Mantenete la calma, non cedete alla disperazione, non rendete le cose più facili al nemico invasore, al nemico terrorista che ci ha attaccato vigliaccamente ”, ha detto Diosdado Cabello, mentre era in strada con le truppe a Caracas. 🔗 Leggi su Lapresse.it

