La Pianese torna in campo questa sera dopo due sconfitte consecutive. La squadra di Birindelli affronta il Perugia al Comunale alle 20,30. Dopo le battute d’arresto contro Vis Pesaro e Arezzo, i toscani cercano una vittoria per riprendere fiducia. Birindelli riconosce la qualità degli avversari e chiede attenzione ai suoi giocatori. La partita si annuncia come un banco di prova importante per la squadra locale.

Dopo le sconfitte con Vis Pesaro e Arezzo la Pianese vuole ripartire. E ci proverà già stasera: al Comunale (start alle 20,30) arriverà il Perugia. A presentare la sfida l’allenatore Birindelli (nella foto). "Da quando è arrivato Tedesco – dice – il Perugia ha trovato solidità, compattezza e idee chiare. Con il mercato di gennaio la rosa è stata ulteriormente rinforzata, aumentando le soluzioni a favore del tecnico. È una squadra che va affrontata con grande attenzione: ha qualità, corsa e aggressività, gioca un calcio semplice ma diretto. Sta lottando per uscire dalle zone calde e verrà a Piancastagnaio con tutte le armi a disposizione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Pianese vuole ripartire. E’ sfida al Perugia. Birindelli: "Ha tanta qualità. Serve attenzione"

Approfondimenti su Pianese Perugia

La Pianese affronta questa sera alle 20,30 la Juventus Next Gen allo stadio Moccagatta di Alessandria.

La Pianese affronta il Carpi con l’obiettivo di mantenere la serie positiva, forte di sei risultati utili consecutivi.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Pianese Perugia

Argomenti discussi: La Pianese vuole ripartire, Coccia: Per noi ogni partita è fondamentale, vogliamo raggiungere la salvezza il prima possibile; Pianese, al Comunale arriva al Perugia, mister Birindelli: Ai miei ragazzi chiedo di mostrarmi il giusto atteggiamento; La Pianese vuole ripartire. E’ sfida al Perugia. Birindelli: Ha tanta qualità. Serve attenzione.

La Pianese vuole ripartire. E’ sfida al Perugia. Birindelli: Ha tanta qualità. Serve attenzioneDopo le sconfitte con Vis Pesaro e Arezzo la Pianese vuole ripartire. E ci proverà già stasera: al Comunale (start ... sport.quotidiano.net

La Pianese vuole ripartire, Coccia: Per noi ogni partita è fondamentale, vogliamo raggiungere la salvezza il prima possibileL’esterno delle zebrette ha parlato in avvicinamento alla partita di giovedì contro il Perugia Ad Arezzo è mancato solo il risultato ad una Pianese che ... calciotoscano.it

Coccia carica la Pianese "Da inizio anno abbiamo fatto una crescita esponenziale, sia a livello di gruppo che di singoli. Peccato perché potevamo essere più cinici", dice l'esterno bianconero parlando della prestazione di Arezzo. La testa ora è rivolta al Peru - facebook.com facebook