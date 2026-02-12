La Pianese vuole ripartire E’ sfida al Perugia Birindelli | Ha tanta qualità Serve attenzione

La Pianese torna in campo questa sera dopo due sconfitte consecutive. La squadra di Birindelli affronta il Perugia al Comunale alle 20,30. Dopo le battute d’arresto contro Vis Pesaro e Arezzo, i toscani cercano una vittoria per riprendere fiducia. Birindelli riconosce la qualità degli avversari e chiede attenzione ai suoi giocatori. La partita si annuncia come un banco di prova importante per la squadra locale.

Dopo le sconfitte con Vis Pesaro e Arezzo la Pianese vuole ripartire. E ci proverà già stasera: al Comunale (start alle 20,30) arriverà il Perugia. A presentare la sfida l'allenatore Birindelli (nella foto). "Da quando è arrivato Tedesco – dice – il Perugia ha trovato solidità, compattezza e idee chiare. Con il mercato di gennaio la rosa è stata ulteriormente rinforzata, aumentando le soluzioni a favore del tecnico. È una squadra che va affrontata con grande attenzione: ha qualità, corsa e aggressività, gioca un calcio semplice ma diretto. Sta lottando per uscire dalle zone calde e verrà a Piancastagnaio con tutte le armi a disposizione.

