Khamenei ucciso dai raid Media | Morto anche Ahmadinejad Il comando Usa | Caduti tre soldati americani Missili su Qatar Emirati e Bahrein Navi e petroliere bloccate a Hormuz

Secondo le fonti, l'ayatollah Ali Khamenei è stato ucciso durante un raid contro il suo compound, mentre si parla anche della morte di Ahmadinejad. Il comando militare statunitense ha confermato la morte di tre soldati americani. Sono stati segnalati attacchi con missili su Qatar, Emirati Arabi e Bahrein, e navi e petroliere sono state bloccate nello stretto di Hormuz.

I dubbi della Cia sulla successione: "Ala dura dei pasdaran al potere". Continuano gli attacchi di Teheran contro Israele e i Paesi del Golfo. L'Iran minaccia: "I nostri colpi saranno così devastanti che implorerete pietà". Cina: "Violato il diritto internazionale" L'ayatollah Ali Khamenei è morto, ucciso nell'attacco contro il suo compound. Ancora incerto il futuro dell'Iran, mentre i pasdaran continuano a lanciare salve di missili e droni contro Israele e i Paesi del Golfo. Quattro bombardieri B-2 americano hanno volato tutta la notte dagli Stati Uniti all'Iran per colpire i lanciatori di missili balistici iraniani che si trovavano in grotte sottoterra. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Iran, morto Khamenei. I media: «Ucciso anche l'ex presidente Ahmadinejad». Nuovi raid a Teheran. Morti 3 soldati Usa, missili contro la portaerei Lincoln. Centinaia di petroliere ferme a HormuzGli attacchi di Stati Uniti e Israele, la reazione di Teheran: missili su Tel Aviv, colpito anche l'aeroporto di Dubai

